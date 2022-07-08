08.07.2022 21:56 Дмитрий Колоней

Обманул на тысячи гривен: в Харькове пойман мошенник-псевдоволонтер

В Харкове задержан аферист с югов.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, 30-летний уроженец Азербайджана в канале Telegram предлагал вывезти граждан с оккупированных территорий за денежное вознаграждение. Свои услуги мужчина оценивал в 7 тысяч гривен.

В мае к злоумышленнику обратился мужчина с просьбой вывезти его семью и перечислил на банковскую карту денежное вознаграждение. После чего связь с «волонтером» исчезла.

Было открыто уголвное дело. Полицейские установили личность и разыскали злоумышленника.

Решается вопрос об извещении ему о подозрении в совершении преступления.

Ему грозит до 3 лет ограничения свободы.

Полиция проверяет мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Уважаемые граждане, если вы стали жертвой мошенников, обязательно сразу обращайтесь в полицию по номеру 102 или через чат-бот в мессенджере телеграмм @Kharkiv102_bot «Служба 102 полиции Харьковской области».