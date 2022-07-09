09.07.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на субботу, 9 июля

Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт sinoptik.ua.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+26°C (ощущается как +22°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +31°...+33°C (ощущается как +33°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +32°...+26°C (ощущается как +30°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Народные приметы

Чтобы узнать погоду, в прежние времена следили за травой: если утром она сухая, к ночи следует ожидать дождя.