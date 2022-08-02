Харківщина: у серпні здешевіють сезонні овочі (відео)

02.08.2022 14:59 Яна Чернобай

Гречка та овочі на Харуівщині здешевшають у серпні. Які чинники за прогнозами аналітиків цьому сприятимуть? На які ще продукти ціна знизиться?

Як повідомляє кореспондент, РЕДПОСТ , ціни на овочі та гречку скоро впадуть. Такі прогнози роблять аналітики. Зазвичай у серпні збирають врожай багатьох культур. До війни, у сезон пропозиція переважала попит, тож і вартість городини була низькою. Цього ж року через бойові дії врожаю не так багато. І все ж таки здешевлення овочів слід очікувати.

Максимальна пропозиція різноманітних овочів (помідорів, перцю, баклажанів, цибулі, моркви, буряків, капусти наразі призводить до зниження цін, кажуть аналітики аграрного сектору. Саме тому в цей період в українців зазвичай триває консервація овочів або закупівля їх про запас.

Звісно цього року на Харківщині все інакше. Тут тривають бойові дії. Багато окупованих територій. А підконтрольні Україні щодня обстрілюють Тож і більшість мешканців просто вимушена була залишити свою домівку з городами та господарством.

Втрачена і значна частка полів, і як наслідок - нема врожаю. І все ж таки експерти прогнозують здешевлення сезонних овочів у серпні.

За оцінками експертів Українського клубу аграрного бізнесу

"Хоча цього року ситуація може трохи відрізнятися з попередніми роками, адже через тимчасову блокаду Херсонської області та відсутності поставок з цього регіону, не варто очікувати дуже низьких цін, однак тенденція до зниження в порівнянні з липнем однозначно буде спостерігатися".

Також в серпні починає надходити врожай основного українського фрукту - яблук. Тому на яблука варто чекати комфортних цін, оскільки їх пропозиція буде достатньою, зазначають експерти. Крім того, в серпні збирають і багато зернових культур.

Заспокоюють експерти українців і щодо цін на гречку. Із новим урожаєм, запевняє фахівець, вони мають упасти.

Фахівці Всеукраїнскої агарної ради України вважають:

Ціни на гречку можуть опуститися до 50-60 грн, водночас сьогодні вони становлять 80-100 грн.

– Коли в нас почнеться активний сезон збору гречки, матимемо досить гарні показники