Харківщина: у серпні здешевіють сезонні овочі (відео)
Гречка та овочі на Харуівщині здешевшають у серпні. Які чинники за прогнозами аналітиків цьому сприятимуть? На які ще продукти ціна знизиться?
Як повідомляє кореспондент, РЕДПОСТ, ціни на овочі та гречку скоро впадуть. Такі прогнози роблять аналітики. Зазвичай у серпні збирають врожай багатьох культур. До війни, у сезон пропозиція переважала попит, тож і вартість городини була низькою. Цього ж року через бойові дії врожаю не так багато. І все ж таки здешевлення овочів слід очікувати.
Максимальна пропозиція різноманітних овочів (помідорів, перцю, баклажанів, цибулі, моркви, буряків, капусти наразі призводить до зниження цін, кажуть аналітики аграрного сектору. Саме тому в цей період в українців зазвичай триває консервація овочів або закупівля їх про запас.
Звісно цього року на Харківщині все інакше. Тут тривають бойові дії. Багато окупованих територій. А підконтрольні Україні щодня обстрілюють Тож і більшість мешканців просто вимушена була залишити свою домівку з городами та господарством.
Втрачена і значна частка полів, і як наслідок - нема врожаю. І все ж таки експерти прогнозують здешевлення сезонних овочів у серпні.
За оцінками експертів Українського клубу аграрного бізнесу
"Хоча цього року ситуація може трохи відрізнятися з попередніми роками, адже через тимчасову блокаду Херсонської області та відсутності поставок з цього регіону, не варто очікувати дуже низьких цін, однак тенденція до зниження в порівнянні з липнем однозначно буде спостерігатися".
Також в серпні починає надходити врожай основного українського фрукту - яблук. Тому на яблука варто чекати комфортних цін, оскільки їх пропозиція буде достатньою, зазначають експерти. Крім того, в серпні збирають і багато зернових культур.
Заспокоюють експерти українців і щодо цін на гречку. Із новим урожаєм, запевняє фахівець, вони мають упасти.
Фахівці Всеукраїнскої агарної ради України вважають:
Ціни на гречку можуть опуститися до 50-60 грн, водночас сьогодні вони становлять 80-100 грн.
– Коли в нас почнеться активний сезон збору гречки, матимемо досить гарні показники