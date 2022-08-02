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02.08.2022  14:50   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли село у Харківській області

Обстрілів зазнало село Олександрівка Золочівської громади.

Обстріл Золочівська горомада
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що окупанти обстріляли село Олександрівка Харківської області вдень 2 серпня. В результаті загорівся приватній житловий будинок.
 
Поранених та загиблих внаслідок ворожого обстрілу виявлено не було.
 
Крім цього зазначається, що з початку повномасштабної війни у громаді від обстрілів ворогів загинуло 57 людей, 83 отримали поранення.
 
Нагадаємо, вночі військові рф завдали ракетний удар по Чугуївському району.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  криминал, харьков
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