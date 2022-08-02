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02.08.2022  14:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові працює довідковий центр КП «Харківводоканал»

На комунальному підприємстві працюють телефони інформаційного центру.

інформаційний центр
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Повідомляється, що телефони інформаційного центру комунального підприємства «Харківводоканал» працюють з 8:00 до 17:00 понеділок-четвер, з 8:00 до 15:45 у п'ятницю, крім суботи та неділі. Звернутись можна за телефонами: 707-57-57, 757-82-80.
 
Автоматичний прийом показань приладів обліку води цілодобово за телефоном 707-58-51.
 
Як повідомили на підприємстві, у цей складний час харків'яни мають можливість у телефонному режимі вирішити свої питання та отримати необхідну інформацію.
 
«За телефонами інформаційного центру абоненти можуть передати показання квартирних приладів обліку холодної та гарячої води, дізнатися про нарахування та заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення, а також отримати вичерпну інформацію від операторів з інших питань, що цікавлять», - зазначили на підприємстві.
 
Нагадаємо, комунальники розбирають завали у Харкові.
 
Источник:   КП "Харківводоканал"
 Тэги:  жкх, харьков
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