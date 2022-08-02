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02.08.2022  14:10   Віталій Хінєвіч

Харків'ян попередили про погіршення погодних умов

На Харківщині очікуються дощі.

Погода Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що з 3 по 5 серпня на території Харкова та області очікуються дощі, можливі грози. Пориви вітру можуть досягати до 20 метрів за секунду.
 
Температура повітря вдень сягатиме 31 °С.
 
Нагадаємо, в Харкові діячі культури проводять благодійні заходи.
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода, харьков
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