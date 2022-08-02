02.08.2022 13:20 Віталій Хінєвіч

В Харкові діячі культури проводять благодійні заходи

Військові та внутрішньо переміщені особи долучались до перегляду театрально-концертних подій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію

Повідомляється, що харківські діячі культури долучились до благодійних показів вистав, концертні. А саме - ОКЗ «Харківський академічний театр музичної комедії», КП ХОР «Великий академічний Слобожанський ансамбль пісні і танцю», ОКП «Харківський державний академічний театр ляльок імені В. А. Афанасьєва», ОКЗ «Харківський театр для дітей та юнацтва». Наразі пройшло 137 заходів, які відбулись у безпечних куточках області та міста.

Для проведення вистав чи концертів до закладів культури безпосереднього звертається керівництво громад або військових підрозділів.

Глядачі мали змогу переглянути вистави: «Дюймовочка», «Принцеси бувають різними», «Чарівна каблучка», «Івасик-Телесик» тощо.

«Театрально-концертні підприємства та заклади зараз закриті для відвідувачів, але працівники установ залучаються для виконання творчих завдань – проводять благодійні покази вистав для родинного перегляду, концертних програм з української народної музики та творів українських авторів на різних локаціях, населених пунктах міста та області для військових та внутрішньо переміщених осіб», – розповіли у Департаменті культури і туризму Харківської ОВА.