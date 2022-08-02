02.08.2022 13:08 Рита Парфенова

На місці обстрілу Салтівки відновили газопостачання

Блакитне паливо повернули у домівки більше ніж 300-т родин району.



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Після артудару вранці 1 серпня по Харкову газовики попередили аварійну ситуацію та оперативно поновили газопостачання мешканцям Салтівки, передає РЕДПОСТ.



Чк повідомили у АТ «Харківміськгаз», в результаті чергового удару по житловим кварталам було значно пошкоджено газопроводи декількох будинків на Салтівці.



Бригада аварійно-диспетчерської служби миттєво виїхала на місце розриву снарядів та попередила аварійну ситуацію із більш трагічними наслідками. Для цього було локалізовано численні витоки газу та перекрито газопостачання для подальшого ремонту газогонів.

Служби газової компанії оперативно розпочали ремонтно-відновлювальні роботи, заварили сотні отворів від уламків снарядів, замінили вщент знищену ділянку газопроводу, яка не підлягала ремонту.

Відразу після цього понад 300 родинам було відновлено газопостачання.

Нагадаєимо, 1 серпня близько 7 ранку російські військові здійснили артилерійський обстріл Салтівського району. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє чоловіків – 30 та 72 років. Останній - працівник КП "Харківводоканал" - помер у лікарні.