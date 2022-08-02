На місці обстрілу Салтівки відновили газопостачання

Блакитне паливо повернули у домівки більше ніж 300-т родин району.
Після артудару вранці 1 серпня по Харкову газовики попередили аварійну ситуацію та оперативно поновили газопостачання мешканцям Салтівки, передає РЕДПОСТ.
Чк повідомили у АТ «Харківміськгаз», в результаті чергового удару по житловим кварталам було значно пошкоджено газопроводи декількох будинків на Салтівці.
Бригада аварійно-диспетчерської служби миттєво виїхала на місце розриву снарядів та попередила аварійну ситуацію із більш трагічними наслідками. Для цього було локалізовано численні витоки газу та перекрито газопостачання для подальшого ремонту газогонів.
Служби газової компанії оперативно розпочали ремонтно-відновлювальні роботи, заварили сотні отворів від уламків снарядів, замінили вщент знищену ділянку газопроводу, яка не підлягала ремонту.
Відразу після цього понад 300 родинам було відновлено газопостачання.
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