02.08.2022 12:40 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про оборону Харкова (відео)

Мер Харкова розповів про ситуацію та оборону міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Ігор Терехов розповів, що ніч на 2 серпня пройшла без обстрілів. Однак були обстріли у Харківській області.

«Ночь в Харькове прошла спокойно. Однако были обстрелы Харьковской области, в частности город Чугуев, Циркуны, Богодуховский район подверглись обстрелам»,- повідомив Ігор Терехов.

Крім цього він розповів і про оборону Харкова.

«Враг, российский агрессор не прекращает попытки штурмовать город Харьков. Благодаря нашим мужественным военным, бойцам ВСУ, бойцам территориальной обороны город Харьков надежно укреплен. Мы вместе делаем фортификационные сооружения, укрепляем оборону города Харькова и не дадим врагу захватить город»,- розповів Ігор Терехов.