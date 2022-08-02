02.08.2022 12:28 Рита Парфенова
Ситуація з виїздом із України 2 серпня на західних пунктах пропуску
У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 2 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Республіка Польща:
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«Устилуг» - 30 легковиків;
-
«Угринів» - 40 легковиків;
-
«Шегині» - 40 легковиків, 20 пішоходів.
Словацька Республіка:
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«Ужгород» - 20 легковиків.
Угорщина:
Румунія:
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«Порубне» - 50 легковиків.
За добу 1 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 83 тисячі осіб та понад 19 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 37 тисяч осіб. Понад 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували більше 45 тисяч осіб, 41 тисяча з них – громадяни України.
Нагадаємо, оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про відкриття
першої автобусної лінії з України до Словаччини та Австрії.
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