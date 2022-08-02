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02.08.2022  12:28   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 2 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
 
Станом на 12.00 2 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 30 легковиків;
  • «Угринів» - 40 легковиків;
  • «Шегині» - 40 легковиків, 20 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» - 20 легковиків.

Угорщина:

  • «Тиса» - 10 легковиків.

Румунія:

  • «Порубне» - 50 легковиків.
За добу 1 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 83 тисячі осіб та понад 19 тисяч транспортних засобів.
 
З України минулої доби вибули 37 тисяч осіб. Понад 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
 
До України за минулу добу прослідували більше 45 тисяч осіб, 41 тисяча з них – громадяни України.
 
Нагадаємо, оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про відкриття першої автобусної лінії з України до Словаччини та Австрії.

 

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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