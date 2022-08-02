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02.08.2022  12:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові сталася ДТП за участю 3 автомобілів

Правоохоронці встановлюють обставину дорожньо-транспортної пригоди.

ДТП Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Національну поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 2 серпня близько 8:30 на перехресті проспекту Індустріального та Героїв Харкова сталася ДТП.
 
За попередньою інформацією водій автомобіля «Mitsubishi Pajero», рухаючись проспектом Героїв Харкова, втративши керування на мокрій дорозі, виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з пасажирським автобусом «MAN» та автомобілем «RENAULT Logan».
 
Незначні тілесні ушкодження отримав 49-річний водій "Mitsubishi Pajero" та 26-річний водій "RENAULT Logan".
 
Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку.
 
Нагадаємо, харківські патрульні виявили понад 500 п'яних водіїв.
 
Источник:   Національна поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харьков
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