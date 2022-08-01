01.08.2022 14:16 Віталій Хінєвіч

У Харкові окупанти вбили співробітника комунальної служби

Харківський міський голова Ігор Терехов висловлює співчуття родині загиблого.



У Харкові окупанти вбили співробітника комунальної служби



Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що внаслідок ворожого обстрілу Харкова вранці 1 серпня загинув машиніст екскаватора 6-го розряду Комплексу "Харківводовідведення" КП "Харківводоканал" Микола Токар.

«Микола Сергійович працював у КП «Харківводоканал» близько 30 років. Він був професіоналом своєї справи, і, як кажуть колеги, чуйною людиною, наставником для багатьох молодих фахівців. Це велика втрата не лише для колективу підприємства, а й усього міста, бо ми втратили патріота Харкова, трудівника, людину, яка не залишила рідне місто у найважчий час.

Впевнений, що росія відповість за весь біль, заподіяний українським сім'ям. Вічна пам'ять Миколі Сергійовичу. Сил близьким пережити цю втрату», - йдеться у співчутті.

Зазначимо, що Микола Токар працював у КП «Харківводоканал» із 1994 року. У вересні йому виповнилося б 72 роки.

Нагадаєимо, 1 серпня близько 7 ранку російські військові здійснили артилерійський обстріл Салтівського району. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє чоловіків – 30 та 72 років. Останній помер у лікарні.