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01.08.2022  14:16   Віталій Хінєвіч

У Харкові окупанти вбили співробітника комунальної служби

Харківський міський голова Ігор Терехов висловлює співчуття родині загиблого.


У Харкові окупанти вбили співробітника комунальної служби
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що внаслідок ворожого обстрілу Харкова вранці 1 серпня загинув машиніст екскаватора 6-го розряду Комплексу "Харківводовідведення" КП "Харківводоканал" Микола Токар.
 
«Микола Сергійович працював у КП «Харківводоканал» близько 30 років. Він був професіоналом своєї справи, і, як кажуть колеги, чуйною людиною, наставником для багатьох молодих фахівців. Це велика втрата не лише для колективу підприємства, а й усього міста, бо ми втратили патріота Харкова, трудівника, людину, яка не залишила рідне місто у найважчий час.
 
Впевнений, що росія відповість за весь біль, заподіяний українським сім'ям. Вічна пам'ять Миколі Сергійовичу. Сил близьким пережити цю втрату», - йдеться у співчутті.
 
Зазначимо, що Микола Токар працював у КП «Харківводоканал» із 1994 року. У вересні йому виповнилося б 72 роки.
 
Нагадаєимо, 1 серпня близько 7 ранку російські військові здійснили артилерійський обстріл Салтівського району. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє чоловіків – 30 та 72 років. Останній помер у лікарні.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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