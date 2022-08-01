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01.08.2022  14:33   Дмитрий Колоней

Загарбники перекидають війська на південь, щоб не втратити захоплені території

Про це поінформував представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Перекидають війська на південь окупанти, щоб не втратити захоплені території
Як повідломляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, за словами представника ГУР МО України Вадима Скібіцького, РФ перекидає велику кількість військ на територію окупованого Криму. У подальшому їх планують застосувати на півдні нашої держави для ведення бойових дій проти збройних сил України.
 
Росія два тижні тому вивела з Донеччини тактичні групи повітряно-десантних військ і перекинула їх до окупованого Херсону. росія також перекидає війська зі свого східного військового округу, які використовувалися для атаки на Слов’янськ.
 
▪️ Якби агресор виграв битву на півдні та сході України, то продовжив нові наступальні операції, щоб захопити більше території України, використовуючи підрозділи, які зараз формуються в РФ.
 
Також, представник ГУР МО України зазначив, що, окрім додаткової зброї, Україні потрібна допомога у підготовці військ за кордоном.
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
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