01.08.2022 14:33 Дмитрий Колоней

Загарбники перекидають війська на південь, щоб не втратити захоплені території

Про це поінформував представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Як повідломляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, за словами представника ГУР МО України Вадима Скібіцького, РФ перекидає велику кількість військ на територію окупованого Криму. У подальшому їх планують застосувати на півдні нашої держави для ведення бойових дій проти збройних сил України.

Росія два тижні тому вивела з Донеччини тактичні групи повітряно-десантних військ і перекинула їх до окупованого Херсону. росія також перекидає війська зі свого східного військового округу, які використовувалися для атаки на Слов’янськ.

▪️ Якби агресор виграв битву на півдні та сході України, то продовжив нові наступальні операції, щоб захопити більше території України, використовуючи підрозділи, які зараз формуються в РФ.

Також, представник ГУР МО України зазначив, що, окрім додаткової зброї, Україні потрібна допомога у підготовці військ за кордоном.