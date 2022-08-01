01.08.2022 14:40 Віталій Хінєвіч

В Україні запустили державний портал для розшуку дітей

Нова інформаційна платформа «Діти війни» почне працювати відсьогодні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Українську правду.

Повідомляється, що з 1 серпня в Україні запущена платформа для розшуку дітей «Діти війни», інформація на якій оновлюється щоденно.

За допомогою цієї платформи батьки та правоохоронні органи зможуть збирати інформацію про дітей, які:

постраждали під час війни;

зникли безвісти;

були незаконно депортовані до росії або на тимчасово окуповані території.

За словами радниці-уповноваженої президентом України з прав дитини та дитячої реабілітації, координатора «Діти війни» Дарʼї Герасимчук відповідна платформа має такі функції:

надавати актуальні інформаційні зведення щодо дітей, які постраждали внаслідок російської військової агресії проти України (загиблі, поранені, зниклі безвісти, депортовані), а також щодо тих, кого вдалося розшукати і врятувати;

допомагати розшукувати дітей.

На даному порталі можуть отримати інформацію батьки загубленої, переміщеної або ж депортованої дитини, або будь-хто може надати інформацію про зниклих дітей, порушення їхніх прав або злочини, скоєні проти них.

«Цей портал створено як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення з місць примусового переміщення чи депортації. Інформація, розміщена тут – це наочне свідчення геноциду українських дітей та злочинів проти людяності, які армія Росії щодня здійснює проти українського народу», – зазначила Дарʼя Герасимчук.

Також радниця президента зазначила, що станом на 1 серпня відомо про:

693 поранені дитини;

358 загиблих,

203 зниклих безвісти,

щонайменше 5754 дитини нелегально депортовані до росії.

Нагадаємо, портал Дія Цифрова освіта представив курси з підтримки психологічного здоров’я.