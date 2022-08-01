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01.08.2022  14:40   Віталій Хінєвіч

В Україні запустили державний портал для розшуку дітей

Нова інформаційна платформа «Діти війни» почне працювати відсьогодні.

Пошук дитини
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Українську правду.
 
Повідомляється, що з 1 серпня в Україні запущена платформа для розшуку дітей «Діти війни», інформація на якій оновлюється щоденно.

За допомогою цієї платформи батьки та правоохоронні органи зможуть збирати інформацію про дітей, які:

  • постраждали під час війни;
  • зникли безвісти;
  • були незаконно депортовані до росії або на тимчасово окуповані території.
 
За словами радниці-уповноваженої президентом України з прав дитини та дитячої реабілітації, координатора «Діти війни» Дарʼї Герасимчук відповідна платформа має такі функції:
 
  • надавати актуальні інформаційні зведення щодо дітей, які постраждали внаслідок російської військової агресії проти України (загиблі, поранені, зниклі безвісти, депортовані), а також щодо тих, кого вдалося розшукати і врятувати;
  • допомагати розшукувати дітей. 
На даному порталі можуть отримати інформацію батьки загубленої, переміщеної або ж депортованої дитини, або будь-хто може надати інформацію про зниклих дітей, порушення їхніх прав або злочини, скоєні проти них.
 
«Цей портал створено як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення з місць примусового переміщення чи депортації. Інформація, розміщена тут – це наочне свідчення геноциду українських дітей та злочинів проти людяності, які армія Росії щодня здійснює проти українського народу», – зазначила Дарʼя Герасимчук.
 
Також радниця президента зазначила, що станом на 1 серпня відомо про:
  • 693 поранені дитини;
  • 358 загиблих,
  • 203 зниклих безвісти,
  • щонайменше 5754 дитини нелегально депортовані до росії.

Нагадаємо, портал Дія Цифрова освіта представив курси з підтримки психологічного здоров’я.

Источник:   Українська правда
 Тэги:  поиск детей
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