01.08.2022 14:50

Путешествие только с криптовалютой: возможно ли это сегодня?

Путешествовать по миру с одной криптовалютой – звучит неплохо, правда? Можете ли вы представить, что вам не нужны физические деньги в кармане?

Вы можете с комфортом использовать крипту с любого устройства в любой точке мира.

Даже если вы потеряете свой физический кошелек, ваши монеты всегда будут рядом с вами; они надежно хранятся в вашем виртуальном кошельке. Поэтому крипта является одним из самых удобных платежных средств, когда вы путешествуете. С популярностью криптовалют появились сервисы, которые позволяют оплачивать перелёт, бронирование отеля, столика в ресторане и другие услуги. Например, вы можете использовать Биткоин для покупки билетов на самолет, аренды автомобилей и гостиниц, не считая, конечно, пиццы и недвижимости.

Если ехать за границу, то нужно знать о криптообменниках

Итак, вы решили поехать в отпуск заграницу. Криптовалюты могут обеспечить удобство и экономию средств для путешественников, поскольку это децентрализованные цифровые валюты, легко доступные по всему миру. Crybex предоставляет услуги в криптосфере в разных странах Европы, и не только. Вот список популярных туристических стран, в которых можно воспользоваться криптообмениками:

Западная Европа: среди стран западной части, наиболее популярен обмен криптовалют в Германии, так как страна входит в десятку ведущих по добыче цифровых средств;

Южная Европа: в настоящее время в Турции отсутствует налогообложение на использование крипты, что привлекает иностранных инвесторов (включая туристов). Если вы приехали в Стамбул, имея с собой монеты Monero, а для покупок вам нужны лиры, – воспользуйтесь надёжным обменником криптовалют в Турции;

Центральная Европа: Чехия – финансово стабильная страна, лояльно относящейся к криптоиндустрии. Самый безопасный и простой способ покупки и продажи цифровых активов онлайн в Чешской Республике – через авторитетный криптообменник. Хотите совершить обмен USD на EURO, находясь в столице? Воспользуйтесь криптообменником в Праге: оставьте заявку на сайте и быстро получите средства на свой баланс.

Заключение

Несмотря на то, что вы можете использовать крипту для путешествий, очевидно, что это не самый удобный способ в каждой стране. Некоторые страны готовы принимать цифровые деньги, а другие – зависят от местной политики в отношении криптовалют.

Но мир к этому медленно, но уверенно, идёт. Есть сервисы, которые уже используют эти валюты для реального денежного обмена, и они, в свою очередь, прокладывают путь для остальных.

Вы можете использовать Crybex как личный крипто-счет, когда вы собираетесь за границу или уже путешествуете. Свои криптовалютные средства можно распределять по своему усмотрению: отправлять их на другой кошелек, друзьям и близким или на другие сервисы.