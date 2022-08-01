01.08.2022 14:59 Дмитрий Колоней

Обстріл Харкова: комунальники відновили світло в усіх будинках (фото)

Про це інформує АТ "Харківобленерго".

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на АТ "Харківобленерго", робітники підприємства відновили електропостачання у П'ятихатках, де декілька багатоквартирних будинків залишалися знеструмленими через часткове руйнування підстанції внаслідок ворожих обстрілів.

Мікрорайон "П'ятихатки" на півночі Харкова з першого дня війни знаходиться під постійними обстрілами. Майже на всіх будівлях можна побачити сліди російської агресії — вибиті шибки, понівечені уламками фасади.

На одній із вулиць П'ятихаток через пряме попадання ворожого снаряду в трансформаторну підстанцію були знеструмлені чотири багатоквартирні будинки.

Конструкція підстанції зазнала значних пошкоджень, електротехнічне устаткування залишилося під відкритим небом. Для відновлення електропостачання довелося відбудувати стіни та привести до ладу покрівлю. Після чого фахівці Центрального РЕМ обленерго замінили розбите обладнання, провели його налаштування та включили до роботи.

Енергетики щасливі, що до будинків, у яких, незважаючи на невщухаючу канонаду, продовжують мешкати люди, повернулося довгоочікуване світло.