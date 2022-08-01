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01.08.2022  15:15   Віталій Хінєвіч

В Харківській області школи готуються прийняти понад 12 тисяч першокласників

Діти також можуть навчатися у закладах освіти за місцем їхнього тимчасового перебування

Харків навчання
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.
 
Повідомляється,що Департамент науки та освіти Харківської обласної військової адміністрації прогнозує, що в області навчальний рік зможуть розпочати 12 199 першокласників.
 
У Міністерстві освіти і науки повідомили, що з урахуванням безпекової ситуації діти у 2022/2023 навчальному році можуть навчатися у закладах освіти, в яких вони навчалися до початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, за умови, якщо такий заклад працює.
 
Варто зазначати, що діти також можуть навчатися у закладах освіти за місцем їхнього тимчасового перебування. Для цього один із батьків, опікунів або інших законних представників має подати до закладу освіти, який обслуговує територію проживання дитини, заяву (особисто, електронною поштою, факсом або іншим зручним способом для заявника). 
 
До заяви додається:
 
  • копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу (за наявності);
  • оригінал або копія медичної довідки за формою № 086-1/о.
У МОН наголошують батькам, законним представникам дитини-переселенця, що в умовах воєнного стану за можливості подається один із нижче перерахованих документів:
 
  • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
  • довідку про звернення за захистом в Україні;
  • посвідчення біженця;
  • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.
«Якщо у дитини-переселенця відсутнє свідоцтво про народження або інший документ, що підтверджує особу дитини, вона зараховується до закладу освіти без свідоцтва чи іншого документа, що підтверджує особу дитини», – зазначили в МОН.
 
Нагадаємо, результати НМТ абітурієнти можуть дізнатись на інформаційних сторінках.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, образование
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