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01.08.2022  15:33   Дмитрий Колоней

Окупанти шукають та завозять з Криму учасників масовки «спонтанних акцій»

Про інформує військова розвідка України.

Шукають та завозять з Криму учасників масовки «спонтанних акцій» окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, загарбники відкрили в Запорізькій області рекрутинговий центр для колаборантів.
 
В тимчасово окупованих великих населених пунктах південної частини Запорізької області представники окупаційної влади проводять пошук колаборантів, які будуть створювати «масовку» на так званих «спонтанних акціях» на підтримку проведення референдуму. Це, на думку представників окупаційних адміністрацій, сприятиме зменшенню градусу незадоволення війною. Це також дозволить створити відповідну картинку у телевізорі для громадян РФ. Зокрема, відмічено прибуття у Мелітополь російських фахівців для проведення піар акцій. 
 
Робочий штаб даних представників відкрито у захопленому приміщенні магазину «Фокстрот». Крім цього, у Бердянську відкрито та працює рекрутинговий центр для бажаючих співпрацювати з окупаційною владою. Втім, бажаючих не багато, навіть незважаючи на серйозні «матеріальні стимули». З метою створення картинки для кремлівських телеканалів окупанти вимушені завозити «активістів» з території окупованого Криму.
 
Продовжується завезення так званих «гуманітарних вантажів» з території РФ. Умовами отримання «гуманітарки» або її грошової компенсації є участь у так званих «акціях підтримки» окупаційного режиму та надання особистих паспортних даних. Для координації дій створено проросйський "громадський рух".
 
Курувати питаннями розподілу «гуманітарки» та проведення акцій призначаються місцеві жителі з проросійськими поглядами і представники партії "єдина Росія".
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, колаборанты, харьков
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