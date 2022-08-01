01.08.2022 15:45 Яна Чернобай

Комунальники прибирають великогабаритні та побутові відходи на Північній Салтівці (відео)

Харківські комунальники продовжують робити все, щоб місто було чистим та охайним.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Комунальні служби продовжують працювати навіть у небезпечних районах міста.

На Північній Салтівці продовжуються роботи з очищення мікрорайону від великогабаритних та побутових відходів. Працівники КП "Комплекс із вивезення побутових відходів" для таких робіт використовують спеціалізовану техніку. Працюють навіть на ділянках, що інтенсивно обстрілюються.

На підприємстві нагадали харків'янам про необхідність сплачувати за послуги "Комплексу з вивезення побутових відходів".