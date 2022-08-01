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01.08.2022  15:56   Дмитрий Колоней

Щодня у Харкові ловлять півтора десятки любителів наркотиків

У Харкові за місяць спіймано сотні людей із забороненими препаратами.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Патрульну поліцію, за липень 2022 року правоохоронці виявили 421 особу, що мали з собою наркотики, з них 20 — наркозбувачі
 
Такі люди підозріло собі ведуть. Як правило, їх видають пошуки чогось біля землі на території приватних секторів, неподалік покинутих будівель, а також нервна реакція під час спілкування з патрульними.
 
Патрульні призивають, якщо ви стали свідком ймовірного злочину, пов'язаного з наркотичними речовинами, не будьте осторонь – одразу телефонуйте на 102.
 
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