01.08.2022 15:56 Дмитрий Колоней

Щодня у Харкові ловлять півтора десятки любителів наркотиків

У Харкові за місяць спіймано сотні людей із забороненими препаратами.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Патрульну поліцію, за липень 2022 року правоохоронці виявили 421 особу, що мали з собою наркотики, з них 20 — наркозбувачі

Такі люди підозріло собі ведуть. Як правило, їх видають пошуки чогось біля землі на території приватних секторів, неподалік покинутих будівель, а також нервна реакція під час спілкування з патрульними.

Патрульні призивають, якщо ви стали свідком ймовірного злочину, пов'язаного з наркотичними речовинами, не будьте осторонь – одразу телефонуйте на 102.