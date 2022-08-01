Комунальники Харкова переклали велику та найбільш аварійну ділянку колектору (відео)

01.08.2022 16:19 Дмитрий Колоней

Про це інформує КП «Харківводоканал».

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Харківводоканал», фахівці підприємства завершили роботи з перекладки 800 м каналізаційного колектора у Новобаварському районі.

За словами заступника директора з виробництва комплексу "Харківводвідведення" Ігора Вороненко., цей колектор приймає стоки від семи насосних станцій, що перекачують, які забезпечують водовідведення з Пісочина, Солоницівської промзони та більшої частини Новобаварського району.

Реконструкцію колектора розпочали ще в січні, але з початком бойових дій були змушені переключитися на ліквідацію наслідків обстрілів. Але навіть за таких умов бригадам вдалося перекласти найбільш аварійну ділянку.

«При заміні використовували поліетиленові труби, корозії, що не піддаються. Ремонтні роботи на об'єкті завершено, зараз проводимо благоустрій території. Але після завершення військових дій відновлення колектора буде продовжено», - наголосив Ігор Вороненко.

Фахівцям підприємства необхідно буде замінити ще близько 1 км. каналізаційного колектора.