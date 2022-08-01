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01.08.2022  14:02   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 1 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
 
Станом на 12.00 1 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Угринів» - 10 легковиків;
  • «Грушів» - 10 легковиків;
  • «Краківець» - 60 легковиків;
  • «Шегині» - 15 легковиків.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» - 10 легковиків.

Румунія:

  • «Порубне» - 50 легковиків.
За добу 31 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 91 тисяча осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 42 тисячі осіб.  Понад 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували майже 49 тисяч осіб, 45 тисяч з них – громадяни України.
 
Нагадаємо, оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про відкриття першої автобусної лінії з України до Словаччини та Австрії.

 

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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