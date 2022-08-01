01.08.2022 14:02 Рита Парфенова
Ситуація з виїздом із України 1 серпня на західних пунктах пропуску
У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 1 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Республіка Польща:
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«Угринів» - 10 легковиків;
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«Грушів» - 10 легковиків;
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«Краківець» - 60 легковиків;
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«Шегині» - 15 легковиків.
Словацька Республіка:
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«Ужгород» - 10 легковиків.
Румунія:
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«Порубне» - 50 легковиків.
За добу 31 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 91 тисяча осіб та 18 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 42 тисячі осіб. Понад 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували майже 49 тисяч осіб, 45 тисяч з них – громадяни України.
Нагадаємо, оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про відкриття
першої автобусної лінії з України до Словаччини та Австрії.
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