01.08.2022 14:02 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 1 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 1 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Угринів» - 10 легковиків;

«Грушів» - 10 легковиків;

«Краківець» - 60 легковиків;

«Шегині» - 15 легковиків.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 10 легковиків.

Румунія:

«Порубне» - 50 легковиків.

За добу 31 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 91 тисяча осіб та 18 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 42 тисячі осіб. Понад 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували майже 49 тисяч осіб, 45 тисяч з них – громадяни України.

Нагадаємо, оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про відкриття першої автобусної лінії з України до Словаччини та Австрії.