01.08.2022 13:50 Віталій Хінєвіч

«Смілива гривня»:НБУ запускає благодійну акцію

Українців можуть прийняти участь в благодійній акції для допомоги Збройним Силам України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Національний банк України.

Повідомляється, що Національний банк України анонсував проведення благодійної акції «Смілива гривня». З 1 серпня по 31 жовтня по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень у відділеннях АТ «Ощадбанк» та АТ «ПУМБ». Сума зібраних коштів буде перерахована на потреби Збройних Сил України.

«Вже п’ять місяців Україна мужньо протистоїть ворогу. До наближення перемоги долучається кожен із нас – хтось на фронті зі зброєю в руках, хтось в тилу, допомагаючи нашим воїнам. Акція "Смілива гривня" – це гарна нагода зробити свій внесок у перемогу, навіть, якщо він становитиме лише 10 копійок. Пункти мобілізації монет працюватимуть із 1 серпня до 31 жовтня 2022 року у відділеннях уповноважених банків – Ощадбанку та ПУМБу. Здавайте монети в банки, а ми відправимо їх на фронт», – прокоментував заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.