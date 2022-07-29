29.07.2022 12:45 Віталій Хінєвіч

"Чорнобиль. Відродження. Ведмідь бурий" : в Україні випущено нову пам’ятну монету

Національний банк України представив нову монету.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на НБУ.

29 липня, Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Ведмідь бурий», яка продовжує серію «Флора і фауна України».

Зазначається, що монета присвячена відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника, зокрема бурому ведмедю.

На аверсі монети зображене символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак «Радіаційна загроза», навколо якого – тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження. На реверсі – ведмідь бурий на тлі пейзажу.

Монета виготовлена з нейзильберу, номіналом 5 гривень. Її тираж – 40 000 штук (у тому числі 20 000 штук у сувенірній упаковці).