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29.07.2022  12:45   Віталій Хінєвіч

"Чорнобиль. Відродження. Ведмідь бурий" : в Україні випущено нову пам’ятну монету

Національний банк України представив нову монету.

Монета
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на НБУ.
 
29 липня, Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Ведмідь бурий», яка продовжує серію «Флора і фауна України».
 
Зазначається, що монета присвячена відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника, зокрема бурому ведмедю. 
 
На аверсі монети зображене символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак «Радіаційна загроза», навколо якого – тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження. На реверсі – ведмідь бурий на тлі пейзажу.
 
Монета виготовлена з нейзильберу, номіналом 5 гривень. Її тираж – 40 000 штук (у тому числі 20 000 штук у сувенірній упаковці).
 
Нагадаємо, НБУ випустив пам'ятну колекцію монет.
 
Источник:   НБУ
 Тэги:  монета
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