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29.07.2022  12:20   Рита Парфенова

У комендантську годину по Харкову їздив п’яний водій

Правоохоронці продовжують виявляти водіїв, які сідають за кермо у стані сп'яніння.

Новини Харкова: п’яного водія зупинили у комендантську годину

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Патрульну поліцію, вночі 28 липня на вулиці Героїв Сталінграду патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, який їхав вулицею в комендантську годину.

Під час спілкування охоронці порядку виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд за допомогою приладу Drager показав результат у 1,56 проміле, що в понад 7 разів перевищує допустиму норму.

Тож на порушника склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП та відсторонили водія від подальшого керування.

Далі складені матеріали передадуть до суду.

Загалом за минулу добу патрульні виявили 18 водіїв, які мали ознаки сп'яніння.

Нагадуємо, днями в Шевченківському районі міста інспектори зупинили водія авто Renault, при перевірці якого результат приладу Drager склав 3.74 проміле алкоголю, тобто показав перевищення допустимої відмітки в понад 18 разів.

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  пьяный водитель, полиция, харьков
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