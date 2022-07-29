29.07.2022 12:20 Рита Парфенова

У комендантську годину по Харкову їздив п’яний водій

Правоохоронці продовжують виявляти водіїв, які сідають за кермо у стані сп'яніння.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Патрульну поліцію, вночі 28 липня на вулиці Героїв Сталінграду патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, який їхав вулицею в комендантську годину.

Під час спілкування охоронці порядку виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд за допомогою приладу Drager показав результат у 1,56 проміле, що в понад 7 разів перевищує допустиму норму.



Тож на порушника склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП та відсторонили водія від подальшого керування.



Далі складені матеріали передадуть до суду.



Загалом за минулу добу патрульні виявили 18 водіїв, які мали ознаки сп'яніння.

Нагадуємо, днями в Шевченківському районі міста інспектори зупинили водія авто Renault, при перевірці якого результат приладу Drager склав 3.74 проміле алкоголю, тобто показав перевищення допустимої відмітки в понад 18 разів.