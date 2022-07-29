Верховна Рада запровадила мораторій на підвищення цін за комунальні послуги

Народні депутати підтримали запровадження мораторію на підвищення цін за теплопостачання.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала особливий статус громадян Польщі.
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Будьте обережні з грошима, будь то покупки, фінансові проекти або вкладення. Є ризик прийняти бажане за дійсне і в результаті зробити помилку.
У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися.
29 липня відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
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