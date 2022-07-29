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29.07.2022  12:15   Віталій Хінєвіч

Верховна Рада запровадила мораторій на підвищення цін за комунальні послуги

Народні депутати підтримали запровадження мораторію на підвищення цін за теплопостачання.

Верховна Рада
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Ярослава Железняка.
 
Повідомляється, що Верховна Рада ухвалила законопроект №7427, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення за рахунок залучення понад 125 млрд грн (від міжнародних партнерів) на покриття різниці тарифів.
 
За проголосували 260 нардепів. Мораторій буде діяти протягом воєнного стану в Україні  і 6 місяців після закінчення.
 
Таким чином забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:
  • послуги з розподілу природного газу;
  • теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) 
  • послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала особливий статус громадян Польщі.

Источник:   Ярослав Железняк
 Тэги:  жкх
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