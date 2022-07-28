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28.07.2022  17:20   Віталій Хінєвіч

Верховна Рада підтримала особливий статус громадян Польщі

Закон надасть права та гарантії, які отримали українці у Польщі з початку війни.

Україна-Польща
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Ярослава Железняка.
 
Повідомляється, що Верховна Рада 28 липня підтримала законопроект №7550.
 
Таким чином, громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців, та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України.
 
Також закон надає громадянам Польщі:
 
  • права на працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців, держреєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • провадження господарської діяльності;
  • здобуття освіти, соцвиплати, медичне обслуговування на умовах громадян України.
Варто зазначити, що закон набере сили після підписання Володимиром Зеленським.
 
Нагадаємо, в Diia.pl українці можуть отримати офіційну посвідку на проживання в Польщі.
 
Источник:   Ярослав Железняк
 Тэги:  польша, закон
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