28.07.2022 17:20 Віталій Хінєвіч
Верховна Рада підтримала особливий статус громадян Польщі
Закон надасть права та гарантії, які отримали українці у Польщі з початку війни.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Ярослава Железняка.
Повідомляється, що Верховна Рада 28 липня підтримала законопроект №7550.
Таким чином, громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців, та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України.
Також закон надає громадянам Польщі:
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права на працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців, держреєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;
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провадження господарської діяльності;
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здобуття освіти, соцвиплати, медичне обслуговування на умовах громадян України.
Варто зазначити, що закон набере сили після підписання Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, в Diia.pl українці можуть отримати офіційну
посвідку на проживання в Польщі.
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