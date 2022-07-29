29.07.2022 12:00 Віталій Хінєвіч

У Харківській області неповнолітня вчинила наругу над Державним прапором України

У Куп'янському районі дівчинка вчинила наругу над Державним прапором України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що наприкінці червня поточного року, у тимчасово окупованому селі Петропавлівка Куп'янського району, неповнолітня була біля будинку культури.

Підозрювана зняла з будівлі Державний прапор і зухвало, цинічно скинула його на землю, «хизуючись» своїми діями у присутності інших під відеофіскацію. Своїми діями дівчина спаплюжила національний символ України.

Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 338 Кримінального кодексу України.

Окрім цього наголошується, що 18-річному хлопцеві, який біля вказаного місця знищив герб України, заочно повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, у Харкові колишній поліцейський співпрацював з ворогом.