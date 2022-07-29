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29.07.2022  12:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області неповнолітня вчинила наругу над Державним прапором України

У Куп'янському районі дівчинка вчинила наругу над Державним прапором України.

Наруга над Прапором України
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що наприкінці червня поточного року, у тимчасово окупованому селі Петропавлівка Куп'янського району, неповнолітня була біля будинку культури.
 
Підозрювана зняла з будівлі Державний прапор і зухвало, цинічно скинула його на землю, «хизуючись» своїми діями у присутності інших під відеофіскацію. Своїми діями дівчина спаплюжила національний символ України.
 
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 338 Кримінального кодексу України.
 
Окрім цього наголошується, що 18-річному хлопцеві, який біля вказаного місця знищив герб України, заочно повідомили про підозру у скоєнні злочину.
 
Нагадаємо, у Харкові колишній поліцейський співпрацював з ворогом.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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