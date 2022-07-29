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29.07.2022  11:45   Віталій Хінєвіч

Декларація з сімейним лікарем: як укласти під час війни

Українці можуть отримати консультацію в сімейного лікаря в будь-якому куточку України.

лікар
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що внаслідок воєнних дій в Україні частина громадян  втратили зв’язок з сімейними лікарями через свій від'їзд або від’їзд лікаря.
В МОЗ зазначають, що українці, які переїхали в інше місто чи область і потребують допомоги сімейного лікаря, можуть звернутися у найближчу амбулаторію або центр первинної допомоги. Нову декларацію для цього укладати не потрібно.
 
Послуги, передбачені Програмою медичних гарантій, будуть безоплатними, як і раніше. Наприклад, безоплатно можна отримати огляд і консультацію лікаря первинної медичної допомоги, зробити аналіз крові чи кардіограму, пройти вакцинацію, передбачену Національним календарем щеплень, отримати рецепти за програмою  «Доступні ліки» чи направлення до вузьких спеціалістів тощо.
Варто відзначити, що люди, які не полишали своїх домівок і їх лікар змінив місце проживання і втратили зв’язок з медичним працівником, може укласти нову декларацію з іншим лікарем.
 
Для цього з собою потрібно мати:
  • оригінал паспорта або іншого документа, що посвідчує особу пацієнта та/або його законного представника:
  • оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про народження дитини, якщо укладаєте декларацію для дитини.
 
Лікар заповнює декларацію в електронній формі та обов'язково має її роздрукувати, щоб пацієнт перевірив дані. Якщо декларація не містить помилок, необхідно підписати два примірники. Один примірник залишається пацієнтові, інший – у медичному закладі.
 
При цьому, де б пацієнт не обирав лікаря – у державній лікарні, приватному центрі чи серед ФОП – порядок заповнення та подання декларації незмінний.
 
Нагадаємо, в Україні виявили новий штам «Омікрону».
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  медицина
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