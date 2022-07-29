Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 29 липня

Минулої доби офіційно зареєстровано 13 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 15 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 741 особи. Одужало 300 464 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 199 осіб.
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Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у двох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 14 осіб (із них 13 - мешканці міста Харкова). Одна людина захворіла у Лозівському районі області.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 28 липня.
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