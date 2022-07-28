28.07.2022 13:45 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 28 липня

Минулої доби офіційно зареєстровано 14 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 14 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.



З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 727 осіб. Одужало 300 456 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 193 особи.

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Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 14 осіб (усі мешканці міста Харкова).



Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 27 липня.