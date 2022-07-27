Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 27 липня

Минулої доби офіційно зареєстровано 11 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 11 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 713 осіб. Одужало 300 447 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 190 осіб.
Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 11 осіб (усі мешканці міста Харкова).
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 26 липня.
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