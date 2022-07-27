27.07.2022 11:09 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 27 липня

Минулої доби офіційно зареєстровано 11 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 11 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.



З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 713 осіб. Одужало 300 447 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 190 осіб.



Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 11 осіб (усі мешканці міста Харкова).



Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 26 липня.