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27.07.2022  10:35   Рита Парфенова

Наслідки ракетного обстрілу Харкова вранці 27 липня (фото)

В результаті ракетного удару окупантів по Харкову пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури.

Новини Харкова: Наслідки ракетного обстрілу вранці 27 липня
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 27 липня близько 4:30 години ранку окупанти обстріляли Індустріальний район м. Харкова, в результаті чого пошкоджено завод. Внаслідок обстрілу горіло 10 транспортних засобів. Площа займання сягнула близько 100 кв. метрів.
 
Новини Харкова: Наслідки ракетного обстрілу вранці 27 липня

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.
 
Новини Харкова: Наслідки ракетного обстрілу вранці 27 липня Новини Харкова: Наслідки ракетного обстрілу вранці 27 липня

Нагадаємо, росіяни зранку нанесли удари по Індустріальному та Новобаварському районах Харкова.
Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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