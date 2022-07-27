27.07.2022 08:48 Рита Парфенова

Ворог завдав ракетного удару по двом районам Харкова: інформація ХОВА

Росіяни зранку нанесли удари по Індустріальному та Новобаварському районах Харкова.



Фото з відкритих джерел

Про це голова ХОВА Олег Синегубов повідомив в оперативній інформації на ранок 26 липня, передає РЕДПОСТ.

В Індустріальному районі близько п’тої години ранку окупанти пошкодили будівлю об’єкту критичної інфраструктури. Унаслідок обстрілу горіли також 8 автомобілів.



У Новобаварському через обстріл вибиті вікна житлового будинку. На щастя, жертв та постраждалих немає.



Протягом доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони.



Після 5 години ранку 27 липня в Чугуївському районі окупанти частково зруйнували триповерхову адміністративну будівлю лісового коледжу.



У Харківському районі 26 липня після 20:00 в с. Циркуни унаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному будинку.



Після дев’ятої години вечора 26 липня в Дергачівській громаді внаслідок обстрілу горів двоповерховий будинок та автомобіль.



У Богодухівському районі в смт Золочів зруйновані приватний будинок та фермерське господарство. Постраждалих немає.

Нагажаємо, ворожі обстріли стали причиною п’яти пожеж в Харкові та області за минулу добу.