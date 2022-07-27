Ворог завдав ракетного удару по двом районам Харкова: інформація ХОВА

Росіяни зранку нанесли удари по Індустріальному та Новобаварському районах Харкова.
Про це голова ХОВА Олег Синегубов повідомив в оперативній інформації на ранок 26 липня, передає РЕДПОСТ.
В Індустріальному районі близько п’тої години ранку окупанти пошкодили будівлю об’єкту критичної інфраструктури. Унаслідок обстрілу горіли також 8 автомобілів.
У Новобаварському через обстріл вибиті вікна житлового будинку. На щастя, жертв та постраждалих немає.
Протягом доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони.
Після 5 години ранку 27 липня в Чугуївському районі окупанти частково зруйнували триповерхову адміністративну будівлю лісового коледжу.
У Харківському районі 26 липня після 20:00 в с. Циркуни унаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному будинку.
Після дев’ятої години вечора 26 липня в Дергачівській громаді внаслідок обстрілу горів двоповерховий будинок та автомобіль.
У Богодухівському районі в смт Золочів зруйновані приватний будинок та фермерське господарство. Постраждалих немає.
Нагажаємо, ворожі обстріли стали причиною п’яти пожеж в Харкові та області за минулу добу.
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Якщо хочете сьогодні щось організувати, чітко формулюйте: що треба робити, навіщо і яку користь це кому принесе. Інакше ніхто для вас і пальцем не ворушить.
Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. .
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