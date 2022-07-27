На підприємстві Харкова горіло десять авто: інформація ДСНС за добу

Ворожі обстріли стали причиною п’яти пожеж в Харкові та області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 27 липня.
Одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами, сталася у Індустріальному районі Харкова. Ще чотири пожежі посля обстрілів трапилися у області: три у Харківському районах. Горіли приватні житлові будинки та автомобілі.
Близько 22:00 на території Малоданилівської громади ворожий снаряд влучив у двоповерховий приватний будинок. Виникла пожежа, яка розрослася на площі біля 250 кв.м. Горіли будинок та легковий автомобіль у дворі. Рятувальники загасили вогонь о 23:43.
Вранці, близько 4:30 по місту Харкову та області знову було нанесено ракетних ударів. В результаті обстрілів були пошкоджені адміністративні будівлі, навчальний заклад та інші об‘єкти.
Внаслідок обстрілу сталася одна пожежа у Індустріальному районі міста Харкова. На парковці підприємства загорілося відразу 10 автомобілів. Площа пожежі склала близько 100 кв.м., яку рятувальники оперативно ліквідували. В результаті ворожої агресії вісім автівок згоріло повністю, дві постраждало в результаті вибуху.
Загалом за добу з 26 по 27 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:
Піротехніки ДСНС ліквідували 16 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.
Нагадаємо, росіяни зранку нанесли удари по Індустріальному та Новобаварському районах Харкова.
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