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27.07.2022  08:25   Рита Парфенова

На підприємстві Харкова горіло десять авто: інформація ДСНС за добу

Ворожі обстріли стали причиною п’яти пожеж в Харкові та області за минулу добу.


facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 27 липня.

Одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами, сталася у Індустріальному районі Харкова. Ще чотири пожежі посля обстрілів трапилися у області: три у Харківському районах. Горіли приватні житлові будинки та автомобілі.

Близько 22:00 на території Малоданилівської громади ворожий снаряд влучив у двоповерховий приватний будинок. Виникла пожежа, яка розрослася на площі біля 250 кв.м. Горіли будинок та легковий автомобіль у дворі. Рятувальники загасили вогонь о 23:43.

Вранці, близько 4:30 по місту Харкову та області знову було нанесено ракетних ударів. В результаті обстрілів були пошкоджені адміністративні будівлі, навчальний заклад та інші об‘єкти.

Внаслідок обстрілу сталася одна пожежа у Індустріальному районі міста Харкова. На парковці підприємства загорілося відразу 10 автомобілів. Площа пожежі склала близько 100 кв.м., яку рятувальники оперативно ліквідували. В результаті ворожої агресії вісім автівок згоріло повністю, дві постраждало в результаті вибуху.

Загалом за добу з 26 по 27 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

  • 9 - на ліквідацію пожеж (у т.ч. 5 - спричинених військовими діями),
  • 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 3 – на допомогу населенню,
  • 9 – інші виїзди.

Піротехніки ДСНС ліквідували 16 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Нагадаємо, росіяни зранку нанесли удари по Індустріальному та Новобаварському районах Харкова.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков, агрессия россии
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