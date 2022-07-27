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27.07.2022  08:08   Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів про обстріли Харкова вранці 27 липня

Ворог завдав ракетного удару по Індустріальному району Харкова.


РЕДПОСТ

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов розповів у своєму Телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«В 4:25 обстрел Индустриального района Харькова. Два прилета ракетами С-300. Спасатели уже на месте, разбирают завалы. По их словам жертв нет, но это пока только предварительная информация. Хотелось бы, чтоб так и было», – написал він.

Міський голова закликав усіх харків’ян бути дуже обережними.

Нагадаємо, вранці 26 липня близько п’ятої години ранку військові країни-агресора здійснили ракетний удар по Слобідському та Салтівському районах міста Харкова

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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