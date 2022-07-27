27.07.2022 07:30 Рита Парфенова

27 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

27 липня 1900 року виходець із Гамбурга, американський гастроном Луї Лессінг продав перший гамбургер.





Лессінг поклав традиційний німецький біфштекс між двома круглими булочками, додав соус та лист салату. Саме у такому вигляді гамбургер став символом гастрономії Нового Світу.



Гамбургери здобули широку популярність у 1904 році на Всесвітній виставці в Сент-Луїсі. Однак ще протягом 30 років американці продовжували віддавати перевагу хот-догам, смаженим курчатам та італійській піці.



На початку 1930-х настала зіркова година бургерів, коли канзасець Уолтер Андерсон заснував першу мережу закусочних White Castle Hamburger, в меню яких входили гамбургери як основна страва. Остаточному успіху нового фаст-фуду сприяла мережа кафе Wimpy Grills, яка наділила гамбургери двома головними перевагами, які стали золотим правилом підприємств швидкого харчування. Гамбургери почали продавати за дуже низькими цінами. Крім того, було застосовано технологію потокового приготування, що дозволяло витрачати на обслуговування кожного відвідувача менше однієї хвилини.



Історія найуспішнішого бізнесу на гамбургерах почалася 1948 року, коли в каліфорнійському місті Сан-Бернардіно зустрілися брати Макдональд і Рей Крок, винахідник машини для змішування молочних коктейлів. В результаті було створено McDonald's, мережа якого почала зростати шаленими темпами завдяки введеній керівництвом компанії системі франчайзингу. McDonald's та їхні гамбургери стали барометром для американської та світової економіки та символом глобалізації.



Незважаючи на визнану шкідливість бургерів і гучні судові процеси, що потрясли мережі швидкого харчування, гамбургер нарівні з джинсами, як і раніше, залишається символом американської культури і найдемократичнішою їжею, яку можна замовити і в придорожній забігайлівці, і дорогому ресторані.

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1917 – народився Бурвіль (справжнє ім'я Андре Робер Рембур), знаменитий французький актор («Три мушкетери», «Разиня», «Велика прогулянка»).



1921 – канадський фізіолог Фредерік Грант Бантінг повідомив про отримання інсуліну.



1940 – на екранах США вперше з'явився герой мультсеріалів кролик Багс Банні. "What's up, doc?".



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1989 – розпочався перший чемпіонат світу для дирижаблів-монгольф'єрів (27.07-08.07.1989) у Люксембурзі. У чемпіонаті взяли участь 17 дирижаблів.



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2012 – у Лондоні відкрилися XXX літні Олімпійські ігри.



2013 – виступ Путіна у Києві з нагоди 1025-х роковин Хрещення Русі. З боку Путіна це був акт лінгвістичної агресії, заперечення української державності, і, як вважають деякі оглядачі, початком де-факто російської війни проти України.

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