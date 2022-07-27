27.07.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 27 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Якщо хочете сьогодні щось організувати, чітко формулюйте: що треба робити, навіщо і яку користь це кому принесе. Інакше ніхто для вас і пальцем не ворушить.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Енергійності Овна оточуючі можуть лише позаздрити: у його гороскопі переважають такі якості, як активність, працездатність та впевненість у собі. Не дивно, якщо з таким зарядом бадьорості та сил Овен кинеться, як на амбразуру, на найскладніші справи – на розгрібання старих завалів, нові проекти, вирішення гострих питань. Зірки запевняють Овна в тому, що за що б він не взявся, все в його руках буде сперечатися. Головне – намагатися не надто дратувати оточуючих своєю залізобетонною впевненістю у собі.



Телець (21 квітня – 21 травня)

Несподівані труднощі можуть застати Тельця зненацька, проте гарна новина полягає в тому, що він матиме безліч сил і енергії, щоб з цим боротися! Зірки наділяють Тельця такими якостями, як сила волі, комунікабельність та дар переконання, завдяки яким він здатний будь-яку ситуацію обернути на користь собі. Адже за будь-якими обставинами найчастіше стоять конкретні люди, а з людьми (навіть найнезговірливішими) Телець зможе домовитися.



Близнюки (22 травня – 21 червня)

Справжньою музикою для Близнюків буде мова сухих фактів і цифр, а от усе, що важко логічно обґрунтувати, їм буде даватися насилу. Ось чому зірки не радять Близнюкам покладатися на таку ненадійну річ, як інтуїція. Натомість точні розрахунки та аналіз фактів будуть даватися їм напрочуд легко. Присвятивши цей день точним наукам, плануванню та фінансам, Близнюки не пошкодують. Вони здатні багато на що – наприклад, упорядкувати рахунки, розрахувати бюджет чи придумати геніальний план того, як збагатитися!



Рак (22 червня – 23 липня)

Впевненість Рака ризикує перерости в самовпевненість і пошкодити його справам. Як інакше пояснити той факт, що Рак здатний відмовитися від допомоги оточуючих та ігнорувати поради, вважаючи, що сам знає, як краще? Зірки попереджають, що навіть якщо Рак впевнений у чомусь на всі сто відсотків, це не означає, що він насправді має рацію: його досвіду та вмінь може не вистачити для вирішення якогось питання. Найбільша помилка – це думати, що не помилишся. Тільки пам'ятаючи про це, Рак зможе досягти успіху.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев ризикує зазнати занепаду сил – йому буде нелегко взятися навіть за найпростішу роботу. Саме тому він із задоволенням відкладе в далеку скриньку все, що тільки можна відкласти. Якщо ж справи вимагатимуть від нього активного втручання, Лев здатний внести до них плутанину та хаос. Втім, виною всьому не так фізичний стан Лева, як його песимістичний душевний настрій. Зірки обіцяють, що достатньо Леву струснутись і перестати марудити, як день відкриє перед ним непогані можливості.



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп Діви буде переповнений яскравими емоціями! День наділяє її живою уявою, завдяки чому Діва зможе проявити себе у творчості. Однак головне, що обіцяють їй зірки, – це спонтанність почуттів: Діва може випробувати цілий вир пристрастей. Приводом здатне послужити все, що завгодно – посмішка, запрошення на побачення, власні фантазії чи чийсь натяк. День Діви буде розфарбований усіма кольорами веселки – і все завдяки переживанням, які змушують її серце битися швидше.



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У Терезів буде шанс здобути перемогу в якомусь питанні. Це може бути і успішне завершення проекту, і перемога в коханні, і можливість перемогти в суперечці. Зірки радять Терезам скористатися цим для того, щоб не тільки закріпитися на досягнутих рубежах, а й просунутися вперед, потіснивши конкурентів. День ідеально підходить для того, щоб ставити перед собою амбітні плани, домагатися бажаного та займатися кар'єрою.



Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки надають Скорпіону хороші можливості, але щоб їх не прогаяти, йому доведеться дуже швидко діяти і думати! Швидше за все, ситуація вимагатиме від нього діяти вправно і нестандартно, і Скорпіон володітиме всім необхідним для цього набором якостей: комунікабельністю, швидкою реакцією та авантюрною жилкою. Все це допоможе Скорпіонові завойовувати симпатії оточуючих і обернути будь-яку подію собі на користь, перетворивши навіть мінус на впевнений плюс.



Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець може сміливо втілювати в життя будь-які, навіть найграндіозніші, плани! Зірки дарують Стрільцеві успіх у амбітних починаннях. І в роботі, і в коханні, і в інших сферах життя якщо Стрілець затіє глобальний проект, то не пошкодує: згодом його плани втіляться в життя, а результат буде вищим за очікування. Ось чому Стрільцю не варто розмінюватися на дрібниці і присвячувати цей день звичайним буденним турботам. Не бійтеся мріяти і дерзати – на вас чекають нові горизонти!



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу належить зробити вибір у якомусь питанні. Можливо, це питання навіть не видасться йому важливим, проте зірки попереджають: від того, яким виявиться рішення, залежить багато чого в його подальшій долі. Саме тому, роблячи сьогоднішній вибір, Козерогу не варто довіряти швидкоплинним емоціям, порадам з боку і тим більше «орлу» та «рішці». Тільки підійшовши до питання вдумливо та відповідально, йому не доведеться шкодувати ні про що.



Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій буде налаштовано безкомпромісно: все чи нічого. Він буде ясно бачити мету, прагнути до неї, і це знайде відображення у його вимогливості до себе та до оточуючих. Не дивно, якщо весь день Водолій відчуватиме невдоволення, критикуючи та підхльостуючи тих, хто перебуває з ним поряд. З погляду Водолія, він просто хоче, щоб справи просувалися добре, а ось з погляду оточуючих – експлуатує та командує. Втім, завдяки такому підходу, Водолій справді може досягти багато чого. Але тільки не у стосунках із людьми.



Риби (20 лютого – 20 березня)

У гороскопі Риб переважатиме незалежність. Думка оточуючих хвилюватиме їх найменше – Риби впевнені у своїй правоті та у всьому, що вони роблять. З одного боку, такий настрій здатний допомогти їм у бізнесі та у прийнятті рішень, однак він може виявитися і причиною сварок. Втім, якщо хтось захоче з ними співпрацювати, досить не сперечатися, а навпаки – спитати у Риб поради. Риби охоче зіграють роль мудрого наставника: поділяться досвідом, підтримають та допоможуть!