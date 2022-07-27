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27.07.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 липня

Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. .

мелкий дождь летом

Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці малохмарно, ймовірність опадів 1%. Температура повітря +17°...+23°C (відчувається як +19°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 27%. Температура повітря +26°...+28°C (відчувається як +30°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Увечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 29%. Температура повітря +26°...+23°C (відчувається як +29°C). Вітер північний, 2 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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