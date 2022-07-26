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26.07.2022  21:53   Дмитрий Колоней

Поліцейські знайшли дітей у зруйнованій школі Харкова (фото)

Інспектори розшукали рідних маленьких мешканців Харкова.

Знайшли дітей у зруйнованій школі шкільні інспектори Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Патрульну поліцію,  вдень 26 липня 2022 року інспектори відділу зв’язків з громадськістю здійснювали патрулювання вулиці Шевченка. В приміщені школи, яка була зруйнована в результаті бойових дій, поліцейські помітили двох дітей. Хлопчики без нагляду дорослих гуляли руїнами.
 
Знайшли дітей у зруйнованій школі шкільні інспектори Харкова
 
Інспектори негайно розшукали їхніх рідніх. Офіцери передали дітей батькам та провели з усіма профілактичну бесіду. Також наголосили про необхідність дотримання правил безпеки під час прогулянки в умовах війни.
 
Правоохоронці нагадують, про те, що б мешканці міста остерігайлися зруйнованих будівель та підозрілих предметів. Під час прогулянок ні в якому разі не полишали дітей без нагляду.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, опасные предметы, харьков, школьники
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