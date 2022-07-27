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27.07.2022  11:17   Рита Парфенова

Ракетний удар зруйнував коледж під Харковом (фото)

Вранці 27 липня в Чугуївському районі окупанти частково зруйнували триповерхову адміністративну будівлю лісового коледжу.

У смт Кочеток зруйнували триповерхову адміністративну будівлю лісового коледжу
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.






Близько 4:20 російські військові ракетним ударом зруйнували один із учбових корпусів навчального закладу в смт Кочеток Чугуївського району.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.


Нагадаємо, росіяни зранку нанесли удари по Індустріальному та Новобаварському районах Харкова.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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