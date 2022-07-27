Ракетний удар зруйнував коледж під Харковом (фото)

Вранці 27 липня в Чугуївському районі окупанти частково зруйнували триповерхову адміністративну будівлю лісового коледжу.
Близько 4:20 російські військові ракетним ударом зруйнували один із учбових корпусів навчального закладу в смт Кочеток Чугуївського району.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.
Нагадаємо, росіяни зранку нанесли удари по Індустріальному та Новобаварському районах Харкова.
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Якщо хочете сьогодні щось організувати, чітко формулюйте: що треба робити, навіщо і яку користь це кому принесе. Інакше ніхто для вас і пальцем не ворушить.
Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. .
27 липня 1900 року виходець із Гамбурга, американський гастроном Луї Лессінг продав перший гамбургер.
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