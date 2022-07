27.07.2022 11:20 Віталій Хінєвіч

Британське видавництво надрукує книгу-історію українки про смерть брата на війні

Видавництво Monoray видасть друком книгу українки «Історія про загибель солдата, розказана його сестрою».

Британське видавництво Monoray надрукує книгу історикині та директорки Українського інституту в Лондоні Олесі Хромейчук — "The Death of a Soldier Told by his Sister" ("Історія про загибель солдата, розказана його сестрою").

Авторка розкаже про особистий досвід війни, який перевернув життя з ніг на голову. Адже Олеся пережила втрату старшого брата Володимира, який загинув на війні у 2017 році.

«Незадовго до загибелі мій брат сказав мені, що став воїном. Навіщо мислителю, художнику хотілося стати солдатом? Можливо, я недооцінювала, що значить бути художником і мислителем, або солдатом», - розповіла Олеся Хромейчук.

За словами Хромейчук такі події змушують людей переоцінити життя і смерть, відчути нищівну ненависть і неперевершену любов.

«Якщо ви хочете зрозуміти рішучість України чинити опір, книга Олесі Хромейчук є важливою», — зазначив автор книги «Як зупинити фашизм» Пол Мейсон.

