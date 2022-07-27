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27.07.2022  11:20   Віталій Хінєвіч

Британське видавництво надрукує книгу-історію українки про смерть брата на війні

Видавництво Monoray видасть друком книгу українки «Історія про загибель солдата, розказана його сестрою».

Книга
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.
 
Британське видавництво Monoray надрукує книгу історикині та директорки Українського інституту в Лондоні Олесі Хромейчук — "The Death of a Soldier Told by his Sister" ("Історія про загибель солдата, розказана його сестрою").
 
Авторка розкаже про особистий досвід війни, який перевернув життя з ніг на голову. Адже Олеся пережила втрату старшого брата Володимира, який загинув на війні у 2017 році. 
«Незадовго до загибелі мій брат сказав мені, що став воїном. Навіщо мислителю, художнику хотілося стати солдатом? Можливо, я недооцінювала, що значить бути художником і мислителем, або солдатом», - розповіла Олеся Хромейчук.
 
За словами Хромейчук такі події змушують людей переоцінити життя і смерть, відчути нищівну ненависть і неперевершену любов.
 
«Якщо ви хочете зрозуміти рішучість України чинити опір, книга Олесі Хромейчук є важливою», — зазначив автор книги «Як зупинити фашизм» Пол Мейсон.
 
Нагадаємо, в Нью-Йорку проходить виставка робіт українських художниць.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  книга
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