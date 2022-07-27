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27.07.2022  11:45   Віталій Хінєвіч

Наслідки ворожого обстрілу села в Харківській області (фото)

Населений пункт Руська Лозова страждає від обстрілу окупантів.

Руська Лозова
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Дергачівську міську раду.
 
Дергачівський міська рада повідомляє, що село Руська Лозова знаходиться під постійними обстрілами окупантів.
 
Руська Лозова
 
Зруйновано житлові будинки, господарські будівлі та гаражі.
 
Руська Лозова
 
Нагадаємо, ракетний удар зруйнував коледж під Харковом.
 
Источник:   Дергачівська міська рада
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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