Наслідки ворожого обстрілу села в Харківській області (фото)

Населений пункт Руська Лозова страждає від обстрілу окупантів.
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Якщо хочете сьогодні щось організувати, чітко формулюйте: що треба робити, навіщо і яку користь це кому принесе. Інакше ніхто для вас і пальцем не ворушить.
Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. .
27 липня 1900 року виходець із Гамбурга, американський гастроном Луї Лессінг продав перший гамбургер.
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