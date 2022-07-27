27.07.2022 11:55 Рита Парфенова

В джерелах Харкова знайшли мікробів та нитрати: перелік каптажів

За період ведення бойових дій питома вага проб джерельної води у Харкові з відхиленнями від нормативів значно зросла.

Патогенні мікроорганізми виявлено в трьох каптажах на території Харкова. Про це повідомили у державній установі «Харківський ОЦКПХ МОЗ України», передає РЕДПОСТ.

Не відповідає вимогам гігієнічних нормативів за показниками епідемічної безпеки вода з наступних каптажів:

парк Юність,

Олексіївська балка по вул. Клочківській

джерело поблизу Петренківського водоймища.

Зазначений факт свідчіть про мікробне забруднення підземних водоносних горизонтів та є прогностично несприятливим, оскільки за період ведення бойових дій питома вага проб джерельної води з відхиленнями від нормативів значно зросла.

У зв’язку з цим нагадуємо, що вода з усіх природних джерел (незалежно від результатів досліджень) придатна для вживання лише після попереднього кип’ятіння.



Водночас повідомляємо про високий вміст нітратів у воді з джерела в парку Юність, який перевищує гігієнічний норматив в 1,75 раза. Таку воду категорично не можна використовувати для вигодовування немовлят й малолітніх дітей та не рекомендується вживати іншим групам населення.

Нагадаємо, у червні 2022 року вміст нітратів, що перевищує гігієнічний норматив у 1,4 раза, було виявлено у воді з каптажу джерела в Олексіївській балці по вул. Клочківській.