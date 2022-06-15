15.06.2022 14:59 Дмитрий Колоней
Стало известно, из какого харьковского источника опасно пить
Об том сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Харьковский Лабцентр, 13 июня 2022 получены результаты микробиологических исследований воды, отобранной из каптажа источника в Алексеевской балке по Клочковский улице. В пробе воды показатели эпидемической безопасности не соответствуют гигиеническим нормативам и свидетельствуют о возможном микробном загрязнении питающих источник подземных водоносных горизонтов.
В связи с указанным предостерегаем жителей города о существующих рисках возникновения кишечных инфекционных заболеваний в результате потребления воды из этого источника и настоятельно рекомендуем обязательно кипятить любую источниковую воду перед употреблением.
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