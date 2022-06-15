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15.06.2022  14:59   Дмитрий Колоней

Стало известно, из какого харьковского источника опасно пить

Об том сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Опасно пить из-за микробов из источника Алексеевской балки в Харькове
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  Харьковский Лабцентр, 13 июня 2022 получены результаты микробиологических исследований воды, отобранной из каптажа источника в Алексеевской балке по Клочковский улице. В пробе воды показатели эпидемической безопасности не соответствуют гигиеническим нормативам и свидетельствуют о возможном микробном загрязнении питающих источник подземных водоносных горизонтов.
 
В связи с указанным предостерегаем жителей города о существующих рисках возникновения кишечных инфекционных заболеваний в результате потребления воды из этого источника и настоятельно рекомендуем обязательно кипятить любую источниковую воду перед употреблением.
 
Источник:   Областной лабораторный центр
 Тэги:  источник, вода, хаоьков
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