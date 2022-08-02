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02.08.2022  13:50   Віталій Хінєвіч

В додатку «Повітряна тривога» з’явиться нова функція

В застосунку з’явиться 5 типів тривог.

додаток
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Мінцифри.
 
Повідомляється, що застосунок «Повітряна тривога» отримав оновлення.
 
Відтепер користувачі додатку будуть отримувати сповіщення про початок та завершення 5 типів тривог: 
 
  • повітряна тривога;
  • артилерійський обстріл;
  • вуличні бої;
  • хімічна загроза;
  • радіаційна небезпека.
 
Кожен тип тривоги має унікальне звукове сповіщення, а також застосунок надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози. 
 
Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.
 
Нагадаємо, НБУ презентували платформу з фінансової грамотності.
 
Источник:   Мінцифри
 Тэги:  приложение
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