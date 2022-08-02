Наслідки ракетного удару по Чугуєвському району (фото)

Вночі військові рф завдали ракетний удар по Чугуївському району: пошкоджено завод та гаражний кооператив.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Вночі 2 серпня окупанти здійснили ракетний обстріл Чугуївського району. Як встановило слідство, внаслідок ворожого вогню пошкоджено будівлі та потужності заводу. Крім того, під удар окупантів потрапив гаражний кооператив: пошкоджено гаражі та автомобілі.
За попередніми даними, ракети були випущені з території бєлгородської області рф. На даний час тип ракет встановлюється.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Огляд місця події проводять прокурори Чугуївської окружної прокуратури Харківської області спільно зі співробітниками Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 5 пожеж в Харкові та області за минулу добу.
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