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02.08.2022  10:30   Рита Парфенова

Наслідки ракетного удару по Чугуєвському району (фото)

Вночі військові рф завдали ракетний удар по Чугуївському району: пошкоджено завод та гаражний кооператив.

Новини Харкова: Наслідки ракетного удару по Чугуєвському району

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Вночі 2 серпня окупанти здійснили ракетний обстріл Чугуївського району. Як встановило слідство, внаслідок ворожого вогню пошкоджено будівлі та потужності заводу. Крім того, під удар окупантів потрапив гаражний кооператив: пошкоджено гаражі та автомобілі.

Новини Харкова: Наслідки ракетного удару по Чугуєвському району

За попередніми даними, ракети були випущені з території бєлгородської області рф. На даний час тип ракет встановлюється.

Новини Харкова: Наслідки ракетного удару по Чугуєвському району Новини Харкова: Наслідки ракетного удару по Чугуєвському району

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Новини Харкова: Наслідки ракетного удару по Чугуєвському району

Огляд місця події проводять прокурори Чугуївської окружної прокуратури Харківської області спільно зі співробітниками Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 5 пожеж в Харкові та області за минулу добу.
 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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