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02.08.2022  10:43   Василь Голосний

Знищена російська техніка на Михайлівській площі в Києві (фото)

В Києві на Михайлівській площі влаштували виставку російської військової техніки, доведеної українськими воїнами до стану металобрухту.

Знищений російський танк в Києві
На експозиції побував фотокореспондент РЕДПОСТ Василь Голосний.
 
Свого часу ця техніка була знищена українськими військами. На виставці можна побачити танк Т-72Б3, башню від БМД-4, машина РЕБ фрагменти  позашляховика "Тигр", частини ракет.
 
Також на площі експонуються цивільні автомобілі українських громадян, обстріляні росіянами під час спроби евакуації з окупованої території Київської області.

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Тэги:  агрессия россии, киев, выставка, российская техника, танк
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