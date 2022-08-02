02.08.2022 10:43 Василь Голосний

Знищена російська техніка на Михайлівській площі в Києві (фото)

В Києві на Михайлівській площі влаштували виставку російської військової техніки, доведеної українськими воїнами до стану металобрухту.



На експозиції побував фотокореспондент На експозиції побував фотокореспондент РЕДПОСТ Василь Голосний.

Свого часу ця техніка була знищена українськими військами. На виставці можна побачити танк Т-72Б3, башню від БМД-4, машина РЕБ фрагменти позашляховика "Тигр", частини ракет.

Також на площі експонуються цивільні автомобілі українських громадян, обстріляні росіянами під час спроби евакуації з окупованої території Київської області.

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