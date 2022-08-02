02.08.2022 11:09 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 2 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 2 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 6 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 783 особи. Одужало 300 487 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 216 осіб.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у двох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 3 осіб (із них 2 - мешканці міста Харкова). Три захворіли у Богодуховському районі області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 1 січня