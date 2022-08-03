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03.08.2022  12:55   Віталій Хінєвіч

В Україні розпочався нацвідбір на Дитяче Євробачення-2022

3 серпня стартував нацвідбір на пісенний конкурс.

Евробачення
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що Суспільне Мовлення розпочало проводити нацвідбір на Дитяче Євробачення-2022. Всі бажаючі діти можуть подати заявки на участь у незалежності від країни перебування.
 
Участь у нацвідборі можуть взяти діти віком від 9 до 14 років. Прийом заявок триватиме до 23 серпня.
 
Подати заявку можуть як сольні виконавці, так і групи. До участі приймаються гурти, в яких участників не більше 6 осіб. Номери мають мати власну оригінальну пісню.
 
Вимоги до конкурсної пісні передбачають тривалість від 2,5 до 3 хвилин. Текст пісні має бути щонайменше на 60% україномовним. Пісня учасника нацвідбору не має бути оприлюднена до 1 травня цього року.
 
У фінал нацвідбору потрапить до 10 учасників.
 
Нагадаємо, Україна візьме участь у Дитячому Євробаченні-2022.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  дитяче євробачення-2022
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